Хірурги закликали вакцинувати усіх людей проти коронавірусу перед операціями

Вакцинація перед плановими операціями може рятувати десятки тисяч життів в рік, вважають хірурги, які беруть участь в міжнародній програмі COVIDSurg Collaborative.

Коронавірус та післяопераційний період

Автори нового дослідження виявили, що від 0,6% до 1,6% пацієнтів після планових операцій у всьому світі заражаються COVID-19. У тих, хто переніс коронавірусну інфекцію в перші 30 днів після хірургічного втручання, ризик смерті збільшується в 4-8 разів в порівнянні з середніми ризиками після операції.

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Наприклад, у пацієнта віком 70 років ризик смерті після операції з видалення раку зазвичай становить 2,8%. Цей ризик збільшується до 18,6% в разі захворювання COVID-19,

– пояснили вчені.

Вакцинація рятує життя

Згідно з їхніми розрахунками, вакцинація 1840 осіб у віці 70 років рятує одне життя. Також рятує одне життя і вакцинація 351 сімдесятирічного пацієнта, якому призначена операція через рак.

Тому хірурги вважають, що повинен існувати пріоритет у вакцинації людей, які готуються до планових операцій. Всього, вважають вчені, вакцинація пацієнтів перед операціями у всьому світі могла б рятувати майже 60 тисяч життів на рік.

Автори дослідження припускають, що отримані ними дані найбільш актуальні для країн з низьким і середнім рівнем доходів. Це пов'язано з тим, що там можуть не використовуватися деякі заходи профілактики COVID-19 в хірургічних стаціонарах, наприклад, регулярний скринінг на коронавірус і "безковідні" зони для переміщення пацієнтів.

Чому це важливо

Нове дослідження – результат співпраці понад 15 тисяч хірургів у всьому світі. Його результати були отримані при аналізі інформації про 140 тисяч пацієнтів в 116 країнах. Раніше ця ж група вчених запропонувала витримувати проміжок не менше 7 тижнів між COVID-19 і плановими операціями.

Під час першої хвилі пандемії COVID-19 були скасовані до 70% планових операцій, всього – близько 78 мільйонів процедур. До теперішнього часу обсяги хірургічної допомоги стали знову збільшуватися. Однак вчені прогнозують, що протягом 2021 року ці фірми не досягнуть показників, які були до пандемії.