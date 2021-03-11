10 березня на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні спалахнула пожежа. Працівники медичного закладу одразу почали евакуйовувати хворих.

До місця пожежі негайно прибули 5 пожежно-рятувальних машин. На момент прибуття перших пожежників горіло 20 квадратних метрів покрівлі.

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Спільно з персоналом рятувальники евакуювали 7 хворих та 16 працівників медзакладу.

Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Але загоряння вдалося швидко ліквідувати, тож полум'я не встигло розповсюдитись приміщеннями лікарні.



Пожежа в Шепетівській лікарні / Фото ДСНС

На місце події прибув і перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.

Завдяки оперативному реагуванню підрозділів Головного управління ДСНС, прибуттю на місце 5 рятувальних бригад вдалося локалізувати пожежу продовж 18 хвилин. Завдяки цьому вдалось уникнути шкоди здоров'я для пацієнтів та персоналу лікарні, а також не допущено розповсюдження вогню на приміщення,

– заявив він.

Він подякував всім відомствам та службам, які вчасно зреагували.



На місце прибуло 5 одиниць техніки / Фото ДСНС

Що відомо про роботу відділення та чи є жертви