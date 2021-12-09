На Хмельниччині мусять знищити понад 12 тисяч доз вакцин AstraZeneca та Moderna

У Хмельницькій області вимушені утилізувати понад 12 тисяч доз вакцин проти коронавірусу від AstraZeneca та Moderna.

Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін під час брифінгу 9 грудня, 2021 року. І зазначив, що йому прикро за це.

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Область вже відправила на утилізацію понад 12 тисяч препаратів. За словами заступника, у вакцин закінчився термін придатності.

Зокрема, вже утилізували 10 740 доз AstraZeneca, з них:

у 10 050 доз термін придатності закінчився ще 31 жовтня 2021 року;

ще 690 доз протермінувались 30 листопада.

У вакцини Moderna термін закінчився 8 грудня 2021 року. Цього препарату довелося знищити 1 310 доз.

Прикро, звичайно, що так сталося, що вакцини, на які витратили бюджетні кошти, не використали,

– прокоментував Тюрін.

Він також додав, що сподівається, що в майбутньому такого не буде.



Чому важливо вакцинуватись ​/ Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні: головне

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді в країні провели понад 26 мільйонів щеплень.

Глава МОЗ заявив, що станом на 8 грудня 3 регіони України перетнули позначку в 50% вакцинованих від COVID-19 дорослих українців мінімум дозою вакцини від коронавірусу. Це місто Київ, де першою дозою вакцинували понад 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область майже 52%.

За минулу добу, 8 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 178 796 людей. 69 267 з них отримали першу дозу, решта 109 529 – завершальну, другу дозу.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 13 974 700 людей. 13 974 698 з них отримали першу дозу препарату, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини. Загалом в країні провели 26 126 460 COVID-щеплень.

Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію

В Україні планують запустити бустерну вакцинацію проти коронавірусу в січні 2022 року.