У місті Славуті, що у Хмельницькій області, розгорнули медичний шпиталь для хворих на коронавірус пацієнтів. Водночас поруч розташована лікарня, де з 120 місць зайняті лише 95.

Наразі там розгорнули 24 намети. Загалом мобільний шпиталь зможе прийняти 120 пацієнтів середньої тяжкості.

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Для кожного лікарняного ліжка передбачені кисневі концентратори. Шпиталь запрацює у середу, 7 квітня 2021 року. Біля шпиталю чергуватиме поліція та представники Служби надзвичайних ситуацій.

Ситуація з коронавірусом на Хмельниччині

За 5 квітня у Хмельницькій області зафіксували 352 нові випадки зараження коронавірусом, тому з 7 квітня там запроваджують жорсткий локдаун.

Там не працюватимуть заклади харчування, торгові центри та ринки. Також у області не курсуватиме громадський транспорт. Містянам навіть на вулиці треба буде одягати маску.

Мобільний шпиталь в Україні: що відомо