На Хмельниччині запрацює мобільший шпиталь для COVID-хворих пацієнтів
У місті Славуті, що у Хмельницькій області, розгорнули медичний шпиталь для хворих на коронавірус пацієнтів. Водночас поруч розташована лікарня, де з 120 місць зайняті лише 95.
Джерело:24 канал
Наразі там розгорнули 24 намети. Загалом мобільний шпиталь зможе прийняти 120 пацієнтів середньої тяжкості.
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Для кожного лікарняного ліжка передбачені кисневі концентратори. Шпиталь запрацює у середу, 7 квітня 2021 року. Біля шпиталю чергуватиме поліція та представники Служби надзвичайних ситуацій.
Ситуація з коронавірусом на Хмельниччині
За 5 квітня у Хмельницькій області зафіксували 352 нові випадки зараження коронавірусом, тому з 7 квітня там запроваджують жорсткий локдаун.
Там не працюватимуть заклади харчування, торгові центри та ринки. Також у області не курсуватиме громадський транспорт. Містянам навіть на вулиці треба буде одягати маску.
Мобільний шпиталь в Україні: що відомо
- З лютого 2021 року намети були у Богородчанах на Прикарпатті.
- Їх розгорнути як резервні, тому перший пацієнт там з'явився аж через 2 тижні.
- Загалом у мобільному шпиталі лікувалось всього 18 хворих.
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