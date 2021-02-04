У Хмельницькій області різкий приріст хворих на коронавірус. Сьогодні зареєстрували 429 нових заражень, в той час, як вчора не було жодного хворого.

Джерело: Телеграм МОЗ Захворюваність на Хмельниччині Сьогодні, 4 лютого у Хмельницькій області зареєстрували 429 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший добовий приріст хворих в Україні. До теми Дивні співвідношення: лікар роз'яснив статистику COVID-19 в Україні Зверніть увагу: вчора, згідно зі статистикою, вперше з початку літа у Хмельницькій області не було нових заражень. Загалом в регіоні захворіли на коронавірус 44 393 мешканці. Від ускладнень недуги померли 799 пацієнтів, зокрема 3 летальних випадки зареєстрували впродовж минулої доби. Натомість видужали 158 пацієнтів, а загалом побороли коронавірус 41 888 хмельничан. COVID-19 в Україні За минулу добу підтвердили 5082 нових випадки коронавірусу.

Одужали при цьому майже 10 тисяч людей.

140 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань від учора.

Зареєстрована кількість жертв коронавірусу в Україні – 23 229.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу