У Хмельницькій області різкий ріст захворюваності на COVID-19: вчора 0 випадків, сьогодні 429
У Хмельницькій області різкий приріст хворих на коронавірус. Сьогодні зареєстрували 429 нових заражень, в той час, як вчора не було жодного хворого.
Джерело: Телеграм МОЗ
Захворюваність на Хмельниччині
Сьогодні, 4 лютого у Хмельницькій області зареєстрували 429 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший добовий приріст хворих в Україні.
До теми Дивні співвідношення: лікар роз'яснив статистику COVID-19 в Україні
Загалом в регіоні захворіли на коронавірус 44 393 мешканці. Від ускладнень недуги померли 799 пацієнтів, зокрема 3 летальних випадки зареєстрували впродовж минулої доби.
Натомість видужали 158 пацієнтів, а загалом побороли коронавірус 41 888 хмельничан.
COVID-19 в Україні
- За минулу добу підтвердили 5082 нових випадки коронавірусу.
- Одужали при цьому майже 10 тисяч людей.
- 140 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань від учора.
- Зареєстрована кількість жертв коронавірусу в Україні – 23 229.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter