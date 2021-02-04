У Хмельницькій області різкий ріст захворюваності на COVID-19: вчора 0 випадків, сьогодні 429

У Хмельницькій області різкий приріст хворих на коронавірус. Сьогодні зареєстрували 429 нових заражень, в той час, як вчора не було жодного хворого.
Джерело: Телеграм МОЗ
Сьогодні, 4 лютого у Хмельницькій області зареєстрували 429 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший добовий приріст хворих в Україні.
До теми Дивні співвідношення: лікар роз'яснив статистику COVID-19 в УкраїніЗверніть увагу: вчора, згідно зі статистикою, вперше з початку літа у Хмельницькій області не було нових заражень.
Загалом в регіоні захворіли на коронавірус 44 393 мешканці. Від ускладнень недуги померли 799 пацієнтів, зокрема 3 летальних випадки зареєстрували впродовж минулої доби.
Натомість видужали 158 пацієнтів, а загалом побороли коронавірус 41 888 хмельничан.