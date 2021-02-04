У Хмельницькій області різкий ріст захворюваності на COVID-19: вчора 0 випадків, сьогодні 429

4 лютого 2021 , 10:47
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У Хмельницькій області різкий приріст хворих на коронавірус. Сьогодні зареєстрували 429 нових заражень, в той час, як вчора не було жодного хворого.

Джерело: Телеграм МОЗ

Захворюваність на Хмельниччині

Сьогодні, 4 лютого у Хмельницькій області зареєстрували 429 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший добовий приріст хворих в Україні.

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Зверніть увагу: вчора, згідно зі статистикою, вперше з початку літа у Хмельницькій області не було нових заражень.

Загалом в регіоні захворіли на коронавірус 44 393 мешканці. Від ускладнень недуги померли 799 пацієнтів, зокрема 3 летальних випадки зареєстрували впродовж минулої доби.

Натомість видужали 158 пацієнтів, а загалом побороли коронавірус 41 888 хмельничан.

COVID-19 в Україні

  • За минулу добу підтвердили 5082 нових випадки коронавірусу.
  • Одужали при цьому майже 10 тисяч людей.
  • 140 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань від учора.
  • Зареєстрована кількість жертв коронавірусу в Україні – 23 229.


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