У МОЗ наголосили, що не мають жодного стосунку до цих ліків.

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Що відомо про вільний продаж препарату

У деяких закладах Хмельницького вже продають препарат Молнупіравір, який використовують для лікування COVID-19.

Втім, сьогодні, 10 лютого, під час брифінгу МОЗ, перший заступник міністра Олександр Комаріда пояснив, що препарат, який продають в аптеках, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено.

МОЗ не відповідає за препарат, який продають у Хмельницькому і "який, можливо, є фальсифікатом і несе загрозу життю пацієнтів,

– наголосили у відомстві.

Крім того, за словами заступника, МОЗ поки що не планує реалізацію зареєстрованого в Україні препарату Молнупіравір через аптечну мережу.

Препарат доступний безкоштовно в лікарнях

Молнупіравір буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, лише за призначенням лікаря,

– наголосив Олександр Комаріда .

Увага! Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов та карається відповідно до законодавства.

Молнупіравір уже розподілили між медзакладами у регіонах

У неділю в Україну прибула партія з 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір, призначеного для лікування коронавірусу. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme.

До квітня 2022 року до країни надійде ще 240 тисяч курсів зазначеного препарату.

Молнупіравір – що відомо про препарати

Молнупіравір – противірусний препарат прямої дії, що блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат випускають у формі таблеток, він не має спеціальних вимог зберігання і його зручно приймати.

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