У МОЗ наголосили, що не мають жодного стосунку до цих ліків.
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Що відомо про вільний продаж препарату
У деяких закладах Хмельницького вже продають препарат Молнупіравір, який використовують для лікування COVID-19.
Втім, сьогодні, 10 лютого, під час брифінгу МОЗ, перший заступник міністра Олександр Комаріда пояснив, що препарат, який продають в аптеках, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено.
Крім того, за словами заступника, МОЗ поки що не планує реалізацію зареєстрованого в Україні препарату Молнупіравір через аптечну мережу.
Препарат доступний безкоштовно в лікарнях
Молнупіравір буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, лише за призначенням лікаря,
– наголосив Олександр Комаріда .
Молнупіравір уже розподілили між медзакладами у регіонах
У неділю в Україну прибула партія з 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір, призначеного для лікування коронавірусу. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme.
До квітня 2022 року до країни надійде ще 240 тисяч курсів зазначеного препарату.
Молнупіравір – противірусний препарат прямої дії, що блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат випускають у формі таблеток, він не має спеціальних вимог зберігання і його зручно приймати.
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