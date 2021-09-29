Чому сильно хочеться солодкого, солоного або, наприклад, гіркого? Чи пов'язано це з тим, що організму чогось не вистачає? Направді точно невідомо, чому люди відчувають тягу до певної їжі, але цього можна уникнути.

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Нічого страшного не станеться, якщо ви з'їсте пару шматочків шоколадки або трохи чипсів, коли дуже хочеться. Але якщо замість здорового збалансованого харчування кожен раз віддавати перевагу шкідливим закускам, це може загрожувати набором зайвих кілограмів.

Як не набрати зайву вагу через постійні перекуси

Є різні способи, які можуть зменшити тягу до таких перекусів:

можна знизити рівень стресу;

пити достатньо рідини;

замінювати нездорову їжу здоровою.

Замість продуктів, в яких є багато цукру чи солі, краще з'їсти цілозерновий батончик, фрукти, овочі, шматок цілозернового свіжого хліба. Вони довше зберігають ситість і знижують ризик з'їсти щось шкідливе. Принаймні, так пропонують вчені з Гарварду.

Психологічні причини переїдання

Насправді хочеться пити

Втім, на думку психологів, такі способи "перемикання" підходять не всім: деяким людям потрібні консультація психотерапевта і детальний розбір того, які психологічні причини переїдання у них можуть бути.

Кожна людина відчуває потяг до їжі по-різному, але найчастіше людей тягне до продуктів з високим вмістом цукру, солі і нездорових жирів. Іноді солоного або солодкого хочеться через голод.

Однак часто людина думає, що голодна, хоча насправді хоче пити. Тому, якщо хочеться перекусити, можна спочатку спробувати випити склянку води або чашку чаю.

Втома або нудьга

Буває і так, що бажання перекусити пов'язано з втомою, нудьгою або сонливістю. В цьому випадку краще спочатку перевірити, чи дійсно у вас є відчуття голоду. Для цього, перш ніж нарізати ковбасу, поставте собі питання: Чи хочу я пити? Я втомився? Мені нудно? Мені сумно? Якщо на кожен з них ви відповіли "ні" і голод не йде – можна перекусити.

Стрес

Коли людина перебуває у стресовому стані, відчуває занепокоєння або дискомфорт, хочеться чогось, що змусить добре почуватись. Так з'являється бажання з'їсти шоколад або чипси – щоб нагородити себе або отримати відчуття комфорту.

Замість цього зробіть щось приємне для себе, не пов'язане з їжею: прогуляйтеся по парку, зателефонуйте друзям, з яким давно не бачилися. Це допоможе відволіктися і розслабитися.

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Замініть шкідливу їжу корисною

Втім, коли дуже хочеться з'їсти солодке, простіше зробити це, ніж тягтися в найближчий сквер. Вчені пропонують, коли виникає тяга до шкідливої ​​їжі, спробувати замінити її на щось більш корисне, наприклад: