У психологічній студії "Сенс" пояснили, що тяжкі рішення спричинені природним бажанням людини обрати ідеальний варіант.

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Перфекціонізм ускладнює рішення

Причиною внутрішніх переживань під час прийняття рішення може стати перфекціонізм людини.

Що таке перфекціонізм У психології цей термін означає віру в те, що ідеал може бути досяжним. Люди-перфекціоністи не можуть змиритися з недосконалими речами, ситуаціями чи рішеннями, що значно ускладнює їхнє життя. Це пояснюється бажанням зробити все якнайкраще та без недоліків. Перфекціоністи витрачають набагато більше енергії для розв’язання проблем та надмірно напружуються, що може призвести до проблем із психічним здоров’ям.

Перфекціонізм складається з несвідомого переконання людини, що розв’язати проблему можна ідеально, що призводить до ступору та розчарування, коли людина стикається з реальністю.

В результаті цього у людини виникає страх перед незадоволенням собою, як наслідок отримання недосконалого результату. Це гальмує процес та сприяє бездіяльності,

– зазначають у студії.

Перфекціонізм утруднює прийняття рішень / Фото Erica Hersh

Рішення залежать від інших

Люди, невпевнені в собі, часто приймають рішення, опираючись на реакцію інших. Соціальне життя передбачає те, що проблеми та їх розв’язання побачать інші – це впливає на вибір людей.

Якщо правильне рішення не сподобається іншим або буде непопулярним, людина відмовляється від нього на користь менш доречного або утримується від вибору взагалі,

– розповіли у клініці.

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Очікування та сподівання на краще

Часто люди відкладають розв’язання проблеми та вирішують просто чекати. У студії "Сенс" зазначили, що туга за тим, чого у людини немає та очікування чарівного вирішення руйнує можливість вибору хороших варіантів. Через це людина стає бездіяльною та апатичною.

Замість розв’язання проблеми люди часто чекають кращих часів / Фото Pexels

Самодокори та низька самооцінка

Надмірні вимоги до себе перешкоджають швидким рішенням. Думки "Якби я був достатньо компетентним" або "Я хотів би бути розумнішим, щоб вирішити цю ситуацію" можуть загальмувати діяльність людини та погіршити загальне самопочуття через незадоволення собою.

Низька самооцінка заважає розв’язати проблему / Фото Unsplash