Хочуть російську вакцину: Степанов назвав замовників антивакцинальної кампанії

Максим Степанов заявив, що антивакцинальну кампанію могли розпочати люди, які хочуть, щоб в Україні використовували російську вакцину. Зокрема, це представники певних політичних сил.

Глава Міністерства охорони здоров'я Степанов заявив, що наразі триває цілеспрямована антивакцинальна кампанія.

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Деякі люди не хочуть, щоб в Україні використовували вакцини від провідних країн світу. Наприклад, препарати від Covishield, Pfizer, AstraZeneca.

А використовували тільки вакцину, яка виготовляється в країні-агресорі,

– наголосив Степанов.

За словами посадовця, стартувала "антивакцинальна вакханалія" завдяки політичним діячам та експертам. Вони "вважають за потрібне коментувати, яка вакцина гарна, а яка не гарна".

Що ще сказав Степанов

Наразі в Україні поширюють багато фейків про вакцинацію. Серед них – поява тяжких побічних ефектів.

Однак наразі на 20 тисяч щеплень у МОЗ отримали лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації.

Фахівці фіксують усі побічні ефекти від вакцинації. Однак жодних важких наслідків щеплення наразі, на щастя, не було.

Степанов наголосив, що у "нас був один випадок, коли, щоб перестрахуватися, був медичний догляд за пацієнтом – у нього була протягом кількох днів підвищена температура".

Вакцинація в Україні: деталі

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого 2021.

Українців щеплюють препаратом від AstraZeneca індійського виробництва.

Станом на 9 березня в Україні вакцинували вже понад 19 тисяч людей.



Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу