Хочуть російську вакцину: Степанов назвав замовників антивакцинальної кампанії

Джерело:24 канал
Максим Степанов заявив, що антивакцинальну кампанію могли розпочати люди, які хочуть, щоб в Україні використовували російську вакцину. Зокрема, це представники певних політичних сил.
Глава Міністерства охорони здоров'я Степанов заявив, що наразі триває цілеспрямована антивакцинальна кампанія.
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Деякі люди не хочуть, щоб в Україні використовували вакцини від провідних країн світу. Наприклад, препарати від Covishield, Pfizer, AstraZeneca.
А використовували тільки вакцину, яка виготовляється в країні-агресорі,
– наголосив Степанов.
За словами посадовця, стартувала "антивакцинальна вакханалія" завдяки політичним діячам та експертам. Вони "вважають за потрібне коментувати, яка вакцина гарна, а яка не гарна".
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