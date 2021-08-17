До чого тут холестерин

Команда дослідників з Інституту Скриппса представила нове розуміння природи хвороби Альцгеймера. Їх робота свідчить про те, що агрегація білків бета-амілоїду в головному мозку регулюється холестерином.

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Увага! Доклінічні експерименти також продемонстрували, що холестерин діє як сигнал для виробництва бета-амілоїд, крім того, саме він контролює їх кількість.

Відкриття пояснює, чому генетики пов'язують підвищені ризики хвороби Альцгеймера з холестерин білком Аполіпопротеїн Е (апоЕ).

Ми довели, що холестерин регулює виробництво білків, тому не дивно, що нейрони апоЕ впливають на ризики хвороби Альцгеймер,

– зазначив співавтор роботи Скотт Хансен.

Як відкриття можна використати у лікуванні

Подальші експерименти на моделях мишей з деменцією показали, що відключення виробництва холестерину в астроцити скорочує виробництво бета-амілоїд майже до нормального рівня і звертає вже наявні ознаки хвороби назад.

І хоча холестерин необхідний для правильної роботи нейронів, націлювання на цей же механізм у людини може відкрити нові можливості в терапії Альцгеймера й інших нейродегенеративних захворювань.

Хвороба Альцгеймера – що треба знати Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою причиною старечої деменції та спричиняє 60-80% випадків цього синдрому. Виникає через аномальне накопичення певних білків в клітинах мозку і міжклітинному просторі. Бляшки з фрагментами бета-амілоїду осідають в проміжках між нервовими клітинами, блокуючи зв’язок між ними.

Чому хвороба Альцгеймера викликає занепокоєння у наукових колах

Вчені вважають, що уже через 20 років кількість людей з деменцією збільшиться в рази. Зокрема, дослідження фахівців Вашингтонського університету свідчить, що до 2050 року кількість хворих на деменцію потроїться. Їх стане більше ніж 152 мільйони по всьому світу.

Окрім цього, щорічно зростає кількість нових випадків деменції у людей віком до 65 років. Щорічно вони складають 350 тисяч нових випадків. Найчастіше у молодшому віці діагностують хворобу Альцгеймера, судинну і лобно-скроневу деменцію.

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