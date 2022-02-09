Зокрема, вважають що ці гризуни – "найбільш вірогідне джерело" нещодавнього спалаху штаму Дельта у Гонконзі. Такі побоювання з'явилися ще посередині січня.

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Коронавірус у хом'яків

Як повідомляє видання, дослідження підтверджує побоювання, що джерелом недавнього спалаху коронавірусу у місті став зоомагазин. Там перебувало понад 2 200 хом'яків.

Від гризунів, які поширили інфекцію, заразилися не менш як 50 осіб.

Увага! Побоювання про можливість передачі хом'яками коронавірусу людям вперше з'явилися 15 січня 2022 року. Напередодні працівник одного із зоомагазинів Гонконгу заразився на COVID-19. У нього виявили штам Дельта, який останні 3 місяці у місті не фіксували.

"Утилізація" тварин

Вірусологи наголосили, що торгівля домашніми тваринами може сприяти поширенню коронавірусу. Після цього випадку влада Гонконгу наказала жителям здати тисячі хом'яків на "утилізацію".

Однак дослідники припускають, що домашні хом'яки, яких купили до спалаху, не загрожують своїм власникам і їх знищувати не потрібно.

Видання також зазначило, що багато тварин можуть заражатися коронавірусом від людей. Проте до спалаху інфекції в Гонконгу не було багато відомо про здатність тварин передавати інфекцію людині.

Люди можуть заразити тварин коронавірусом

Люди, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, можуть заразити домашніх тварин. Натомість, на думку багатьох експертів, практично неможливо, щоб тварина інфікувала людину.

Також немає жодних даних про те, що на коронавірус хворіли свійські тварини. Переважно хворобу виявляли у мешканців зоопарків та у норок на хутряних фермах.

Коронавірус у домашніх тварин / Джерело: CDC / Інфографіка 24 каналу