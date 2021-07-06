Хороші новини для тих, хто не поспішає: репродуктивний вік жінок збільшується

Дослідження показало, що середньостатистичний репродуктивний період життя у сучасних жінок збільшується. Це може вплинути на майбутні рекомендації з планування сім'ї.

Репродуктивність жінки

Репродуктивний період починається під час менархе (перша менструація) і закінчується з настанням менопаузи. Іншими словами, репродуктивне життя жінки триває з перших місячних до останніх.

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При цьому тривалість цього показника у жінок може сильно відрізнятися, це цілком нормально. У когось менопауза настає раніше, у когось пізніше. Сьогодні не вважається патологією і варіант, при якому перші місячні настають в 11 років. На ці етапи життя впливають багато факторів: генетика, етнічне походження і навіть харчування.

Якщо ви загалом здоровіші, це впливає на вашу фертильність або здатність підтримувати репродуктивне здоров'я,

– зазначають фахівці.

Збільшення репродуктивного віку

Результати нового дослідження, підтвердили, що репродуктивний вік жінок в США збільшився. Його автори проаналізували тенденції зміни віку при природній менопаузі та тривалість цього періоду за 6 десятиліть.