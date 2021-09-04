Таку думку висловив медик зі Львова Тарас Жиравецький. Він повідомив, що в теперішній ситуації головне, що потрібно Україні – це тестування.

До теми Потрібно приготуватися до складної ситуації, – прогноз науковця НАН України щодо COVID-19 восени

За словами лікаря, хороші новини полягають у тому, що в Україні вакциновано вже понад 4 мільйони українців. А це складає приблизно 20% дорослого населення.

Також ще десь 40 – 50% дорослого населення вже перехворіло. Тому майже 60 – 70% вже мають захист від важкого COVID-19. А це дуже хороші новини,

– підрахував лікар.

"Єдине, що нам зараз потрібно – це більше тестування швидкими тестами і ізоляція тих хто захворів, щоб не перевантажити лікарні і медична система не була перевантажена. Інших варіантів поки не бачу", – додав він.

Довідка. Якщо точніше, то від початку вакцинальної кампанії щепили 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).



Загалом провели 9 678 454 щеплення.

І наголосив, який би штам не прийшов в Україну, він впевнений, що ми готові до нових викликів. Разом з тим, розслаблятися ще рано.

Коронавірус в Україні: статистика, прогнози

Станом на 4 вересня в Україні впродовж доби виявили 2 614 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше – у столиці.

Серед інфікованих – 196 дитина та 46 медпрацівників. Допомоги лікарів потребували 824 пацієнти. Померли внаслідок хвороби 44 пацієнти. Водночас видужали 1 447 людей. Від початку пандемії COVID-19 в Україні 2 296 155 підтверджених випадків захворювання.

Загалом одужали – 2 212 313 людей.

Науковці національної академії наук України на осінь прогнозують подальше зростання захворюваності на коронавірус. Так, у перші тижні вересні можна очікувати на 3 – 3,5 тисячі інфікованих щодня по буднях.

Текст публікації лікаря:

Нові виклики, нові штами! З Колумбії в Японію та США потрапив штам Мю, який ще швидше передається за Дельту, важче піддається лікуванню та може уникати дії вакцин.

Є позитивні новини! У нас вже 4 мільйони дорослих українців вакциновано двома дозами вакцин, це приблизно 20% дорослого населення. Ще 40 – 50% дорослого населення вже перехворіло. Тому майже 60 – 70% населення вже має захист від важкого ковіду! А це дуже добрі новини.Окрім того, хворіти повторно ті хто перехворів практично не будуть, що ми бачимо на практиці. Сьогодні у нас майже 2700 нових випадків офіційно і 826 госпіталізацій і це на 12 день після масового святкування, що було прогнозовано. Лікарні справляються.

Єдине, що нам зараз потрібно – це більше тестування швидкими тестами і ізоляція тих хто захворів, щоб не перевантажити лікарні і медична система не була перенавантажена, інших варіантів поки не бачу.

Який би штам не прийшов в Україну я впевнений, що ми готові до нових викликів, але розслаблятись справді ще рано! Для тих хто досі не вірить, що вірус існує – раджу повірити і при появі температури зробити тест на ковід! Таким чином ви взнаєте об'єктивно чи не хворі ковідом і не будете поширювати вірус! Ще одним плюсом є те що наш організм виявився дуже потужною машиною, яка знищує цей вірус за 14 днів, тому у вірусу мало шансів перетворитись на пандемію без завершення! Все буде добре! Без паніки і крок за кроком з холодним розумом ми все подолаємо, бо ми сильна і розумна нація!