Сам він боявся заразити стареньку і був переконаний, що це може бути небезпечно для її життя, якщо та захворіє. Також відомо, що батько дитини був проти вакцинації.
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Через суд домігся дозволу на щеплення
Бабуся хлопчика хворіє на рак. Тож суд постановив, що щеплення зменшить його шанси передати будь-яку інфекцію жінці.
Матір хлопчика цей дозвіл надала, але батько був категорично проти. Подружжя раніше розлучилося.
У суді вирішили, що інтереси хлопчика важливіші за піклування батька. З документів відомо, що хлопчик подав до суду, тому що хотів якомога більше часу проводити з бабусею, яка перебуває "на останньому етапі життя".
Чому батько був проти вакцини
Батько аргументував свою незгоду тим, що, мовляв, препарати перебувають на стадії тестування і несуть небезпеку для репродуктивних органів хлопчика. Суд відхилив їх через те, що вони не мають жодного наукового обґрунтування.
У будь-якому випадку, якщо батьки неповнолітньої дитини не можуть досягти згоди, то суд повинен винести рішення на користь дитини. Про це мовиться у законодавстві країни.