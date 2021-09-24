Хотів побачити бабусю: 12-річний хлопчик через суд зміг вакцинуватись від COVID-19

У Нідерландському місті Ґронінґен 12-річний хлопчик через суд домігся права вакцинуватися від коронавірусу. Хлопець зробив це, щоби мати можливість відвідати свою бабусю.

Сам він боявся заразити стареньку і був переконаний, що це може бути небезпечно для її життя, якщо та захворіє. Також відомо, що батько дитини був проти вакцинації.

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Через суд домігся дозволу на щеплення

Бабуся хлопчика хворіє на рак. Тож суд постановив, що щеплення зменшить його шанси передати будь-яку інфекцію жінці.

У Нідерландах дітям 12 – 17 років дозволяють вакцинуватися від коронавірусу. Однак для цього потрібна згода обох батьків.

Матір хлопчика цей дозвіл надала, але батько був категорично проти. Подружжя раніше розлучилося.

У суді вирішили, що інтереси хлопчика важливіші за піклування батька. З документів відомо, що хлопчик подав до суду, тому що хотів якомога більше часу проводити з бабусею, яка перебуває "на останньому етапі життя".

Чому батько був проти вакцини

Батько аргументував свою незгоду тим, що, мовляв, препарати перебувають на стадії тестування і несуть небезпеку для репродуктивних органів хлопчика. Суд відхилив їх через те, що вони не мають жодного наукового обґрунтування.

У будь-якому випадку, якщо батьки неповнолітньої дитини не можуть досягти згоди, то суд повинен винести рішення на користь дитини. ​Про це мовиться у законодавстві країни.