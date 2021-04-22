За оцінками фахівців, біль в спині виникає більш ніж у 70% дорослих людей, особливо у віці 35-55 років. Хронічні болі не тільки знижують якість життя, але і несуть серйозну загрозу для здоров'я і життя. Причому тільки для жінок, як показав огляд Бостонського медичного центру.

Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували 11 досліджень, в які включили дані про смертність від різних причин понад 81,3 тисячі пацієнтів середнього та похилого віку. Автори виявили, що вік ніяк не впливає на взаємозв'язок болю в спині та смертністю.

Також на тему: Біль у спині: чого ви могли не знати

Це було дивним відкриттям з урахуванням того, що ймовірність інвалідності від цього стану збільшується з віком.

Небезпека жіночого болю в спині

Разом з тим вчені з'ясували, що найвищий ризик смерті, пов'язаний з болем в спині, спостерігався в тих дослідженнях, в яких брали участь тільки жінки, а також тих, де виявлялися випадки сильного хронічного болю.

При цьому для чоловіків такого зв'язку з цим не виявили. На думку вчених, це вказує на те, що деякі види болю, які несуть пряму загрозу для життя, виникають тільки у жінок.

В цілому, результати дослідження показали, що легкий біль, який не впливає на повсякденну активність і не заважають займатися спортом, не пов'язані з підвищеним ризиком смертності. Мова саме про сильні больові відчуття, пов'язаних з різними хронічними станами.

Правильне лікування болю в спині має важливе значення, особливо під час пандемії COVID-19, який вплинув на рівень стресу в суспільстві,

– повідомили автори дослідження.