Хронічний біль може змінити особистість людини

Хронічний біль – не просто жахливий і виснажливий стан. Його часто супроводжують депресія і тривожність. Він може впливати на емоції, почуття і погляди людини, вказують автори нового дослідження.

У дослідженні брали участь 24 людини, які страждають від хронічного болю, і 24 здорових людини – контрольна група. Вчені визначили рівень двох важливих нейромедіаторів – гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) і глутамату – в корі префронтальної звивини мозку учасників.

Також на тему: Що відчувають люди під час смерті

Біль порушує процеси в мозку

Для цього вони скористалися методом протонної магнітно-резонансної спектроскопії. У людей з хронічним болем рівень ГАМК був значно нижчим, ніж в контрольній групі. Це зниження не залежало від причин болю.

Зниження рівня ГАМК свідчить про те, що клітини головного мозку більше не комунікують як треба. Коли цього медіатора стає мало, наші емоції та думки стають інтенсивнішими, що впливає на вчинки,

– розповіли науковці.

Рівень глутамату теж був знижений. Це один з важливих збудливих медіаторів нервової системи. При його нестачі з'являється відчуття страху, хвилювання і негативні думки.

Чому біль змінює людину

Вчені припускають, що ці зміни можуть бути частиною механізму, за допомогою якого біль змінює роботу мозку. Вони пояснили, що коли у людини щось болить, збільшується рівень гормонів стресу, які викликають сильне збільшення рівня глутамату в мозку. Однак якщо біль стає хронічним, організм вдається до різних способів, щоб знизити рівень глутамату і ГАМК. В результаті людині стає складно відчувати позитивні емоції.

Автори дослідження сподіваються, що їхнє відкриття допоможе в майбутньому розробити лікування для поліпшення психічного стану людей, які страждають від головного болю.