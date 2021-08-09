У дослідженні взяли участь понад 21 500 людей. За допомогою сучасних технологій науковці проаналізували карти болю в їхньому тілі.

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Те, як пацієнт повідомляє про розподіл хронічного болю по тілу, впливає майже на всі аспекти переживання болю, враховуючи те, що відбувається через три місяці,

– йдеться в публікації.

Пацієнти, які взяли участь у дослідженні, відповіли на питання про розподіл болю в організмі та його інтенсивність. Частина учасників закінчила оцінювання болю через 3 місяці після початкового обстеження.

Як розрізнявся біль за групами

Перша група характеризувалася болями в районі живота,

Друга група страждала від болю районі всієї грудної клітини й частково в ногах,

Третя відчувала біль в паху і стегнах,

У четвертої ж боліло в районі шиї, передпліччя, спини й стегон.

Решта учасників повідомляли про біль в найрізноманітніших частинах тіла, зокрема у всіх відразу.



Хронічний біль поділили на 9 різних типів / Фото journals.plos.org

Чому важливо розрізняти типи болю

Це може допомогти передбачати інтенсивність болю, а також його вплив на фізичні функції, настрій, сон і інші можливі наслідки для пацієнта.

До прикладу група, яка має біль в попереку з віддачею нижче коліна, стикається з серйознішими функціональними труднощами, ніж група з болем в шиї й плечі або в шиї, плечі й попереку. Такі пацієнти менш занепокоєні й рідше страждають від депресії й порушень сну, ніж деякі інші групи.