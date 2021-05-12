Хропіння під час сну пов'язали з важким перебігом COVID-19

Міжнародна група вчених виявила ще одну групу ризику з COVID-19 – пацієнти з обструктивним апное уві сні. Це захворювання значно збільшує ймовірність зараження, госпіталізації, в тому числі в відділення інтенсивної терапії, а також смертності.

Синдром обструктивного апное уві сні

Синдром обструктивного апное уві сні (СОАС) є клінічним порушенням, яке характеризується частими зупинками дихання у сплячої людини, і супроводжується сильним хропінням. Під час цього надходження кисню в організм та виведення вуглекислого газу припиняються.

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Щоб відкрити дихальні шляхи, мозок викликає коротке пробудження, через що якість сну значно погіршується. Пацієнти з СОАС часто страждають від денної сонливості, труднощів з концентрацією і головних болів.

Нове дослідження

Раніше зв'язок обструктивного апное уві сні з COVID-19 не вивчався, і нове дослідження, проведене в 14 країнах за участю 26 тисяч осіб, стало першим у своєму роді. Середній вік добровольців становив 40 років.

Вчені використовували скринінгову анкету STOP, яка широко застосовується для діагностики СОАС. Учасники анонімно відповідали на питання про свій стан здоров'я, якість сну, а також про те, чи був у них діагностовано COVID-19 і як вони його перенесли.

Апное та коронавірус

Результати показали, що найпоширенішими супутніми захворюваннями у цієї групи пацієнтів були цукровий діабет, депресія, гіпертонія, серцево-судинні хвороби та безсоння .

. Виявилося, що у всіх пацієнтів з діагностованим СОАС або схильністю до нього був підвищений ризик зараження коронавірусом, і вони вдвічі частіше потребують госпіталізації, в тому числі в відділення інтенсивної терапії .

. Більш за всіх вразливі чоловіки з апное уві сні, які страждають на діабет і депресією.

Чому виникає зв'язок

На думку авторів дослідження, тяжкості перебігу COVID-19 сприяє запальний процес, викликаний апное. Вчені відзначили також, що багато пацієнтів з обструктивним апное уві сні не знають про своє захворювання, оскільки не зверталися до лікаря і не отримують необхідне лікування.