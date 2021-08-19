Нове дослідження
Вчені Пенсільванського університету провели систематичний огляд 22 досліджень за участю 42 тисяч пацієнтів з різних країн світу, в яких оцінювалася зв'язок цього захворювання з ризиком раптової смерті, в тому числі від хвороб серця. Середній вік учасників становив 62 роки, з них 64% - чоловіки.
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Апное вбиває
Метааналіз показав, що у пацієнтів з СОАС ймовірність раптової смерті від всіх причин приблизно вдвічі вищий в порівнянні з людьми без цього захворювання.
Це порушення також призводить до двократного збільшення ризику смерті від усіх серцево-судинних захворювань, який збільшується з віком.
На думку авторів дослідження, однією з причин цього феномена може бути періодична гіпоксія під час сну, яку викликає СОАС, що призводить до надмірного збудження центральної нервової системи для збільшення припливу повітря.
Крім того, люди з СОАС відчувають стійкий окислювальний стрес, який може сприяти дисбалансу антиоксидантів, через що прискорюється процес старіння і виникають численні проблеми зі здоров'ям.
Лікування апное
Найпоширеніший метод лікування обструктивного апное – це створення постійного позитивного тиску в дихальних шляхах під час сну (СІПАП-терапія). Для цього використовується спеціальний апарат, який усю ніч подає повітря під певним тиском в дихальні шляхи через силіконову маску.