Хропіння під час сну вдвічі збільшує ризик раптової смерті

За останніми даними, сьогодні не менше 1 мільярда людей у всьому світі страждає синдромом обструктивного апное уві сні (СОАС). Міжнародний огляд досліджень показав, наскільки небезпечний для здоров'я і життя цей стан.

Нове дослідження

Вчені Пенсільванського університету провели систематичний огляд 22 досліджень за участю 42 тисяч пацієнтів з різних країн світу, в яких оцінювалася зв'язок цього захворювання з ризиком раптової смерті, в тому числі від хвороб серця. Середній вік учасників становив 62 роки, з них 64% - чоловіки.

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Як проявляється а пное Апное проявляється частими зупинками дихання під час сну і сильним хропінням. Під час цих зупинок надходження кисню в організм і виведення вуглекислого газу припиняються. Щоб відкрити дихальні шляхи, мозок викликає коротке пробудження, через що якість сну значно погіршується. Кожна зупинка дихання супроводжується різким підвищенням артеріального тиску, що призводить до хронічної гіпертонії та значно підвищує ризик інсульту та інших серцево-судинних подій.

Апное вбиває

Метааналіз показав, що у пацієнтів з СОАС ймовірність раптової смерті від всіх причин приблизно вдвічі вищий в порівнянні з людьми без цього захворювання.

Це порушення також призводить до двократного збільшення ризику смерті від усіх серцево-судинних захворювань, який збільшується з віком.

На думку авторів дослідження, однією з причин цього феномена може бути періодична гіпоксія під час сну, яку викликає СОАС, що призводить до надмірного збудження центральної нервової системи для збільшення припливу повітря.

Крім того, люди з СОАС відчувають стійкий окислювальний стрес, який може сприяти дисбалансу антиоксидантів, через що прискорюється процес старіння і виникають численні проблеми зі здоров'ям.

Лікування апное

Найпоширеніший метод лікування обструктивного апное – це створення постійного позитивного тиску в дихальних шляхах під час сну (СІПАП-терапія). Для цього використовується спеціальний апарат, який усю ніч подає повітря під певним тиском в дихальні шляхи через силіконову маску.