Що таке апное

Синдром обструктивного апное сну (СОАС) – це порушення, яке характеризується частими зупинками дихання людини, яка спить, і супроводжується сильним хропінням.

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Ці перерви перекривають надходження кисню в організм та блокують своєчасне виділення вуглекислого газу. Щоб відкрити дихальні шляхи, мозок викликає коротке пробудження, через це сильно погіршується якість сну.

Дослідження впливу апное на перебіг коронавірусу

Фахівці Клівлендської клініки вивчили медкарти близько 5,4 тисячі пацієнтів, які раніше проходили обстеження у зв'язку з різними порушеннями сну. У 1,9 тисячі з них підтвердився коронавірус, середній вік хворих становив 56 років.

Ризик смерті на третину вищий

Вчені зробили висновок, що ці розлади загалом не впливають на ризик зараження. Але разом з тим у пацієнтів, які страждають на апное та інші порушення, пов'язані з гіпоксією (затримкою дихання) уві сні, ймовірність потрапити до лікарні та померти виявилася на 31% вищою у порівнянні з людьми, які не мали цих розладів.

Цей ризик залишився дуже високим навіть після коригування даних з урахуванням різних факторів, включаючи індекс маси тіла, шкідливі звички та хронічні захворювання.

Наші результати показують, що гіпоксія уві сні пов'язана з прогресуванням гіпоксичного інсульту при COVID-19,

– наголосили вчені.

Науковці зазначили, що причиною цього може бути дефіцит кисню, необхідний для підтримки клітин і тканин організму.

Нещодавно науковці з'ясували, що найкраще лягати о 22 – 23 години вечора, це може покращити здоров'я серця людини. У дослідженні взяли участь 88 тисяч добровольців.