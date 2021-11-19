А перший відомий випадок захворювання на коронавірус виявили у продавчині на ринку в місті Ухань – Вей Гуйсянь. Про це заявив вчений Майкл Воробей.
Увага Коронавірус став хворобою бідних людей, – ВООЗ
Хоча раніше повідомлялося, що перший випадок коронавірусу стався з 41-річним бухгалтером-чоловіком. Він жив в десятках кілометрів від ринку.
Як стверджується в новому звіті, перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року у жінки, що працювала на уханьському ринку Хуанань.
У цьому місті з населенням 11 мільйонів людей половина ранніх випадків пов'язана з місцем розміром з футбольне поле. Цю закономірність стає дуже важко пояснити, якщо спалах не почався на ринку,
– зазначив експерт.
ВООЗ визнали помилку
Доктор Майкл Воробей вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я неправильно витлумачила ранні терміни пандемії COVID-19. Спеціаліст команди ВООЗ Пітер Дашак визнав помилку, яку виявив вчений. Він сказав, що експерти організації ніколи не запитувала бухгалтера, коли у нього почалися симптоми. Вони послуговувалися інформацією, яку отримали від місцевих лікарів.
Походження коронавірусу
- Раніше у США припустили, що походження коронавірусу може так і не вдасться з'ясувати.
- Втім наприкінці вересня 2021 року (ВООЗ) розпочала нове розслідування походження коронавірусу, який спровокував пандемію.
- У січні 2021 року експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я побували з 4-тижневою місією в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19. Експерти виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.
- Раніше розвідка США виявила, що деякі дослідники Уханьського інституту вірусології в Китаю захворіли на невідому хворобу в листопаді 2019 року – за місяць до першого офіційно зареєстрованого випадку коронавірусу – і навіть були ушпиталені. Китай запевняв, що це брехня.
- Розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані про те, що коронавірус COVID-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю.