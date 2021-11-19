А перший відомий випадок захворювання на коронавірус виявили у продавчині на ринку в місті Ухань – Вей Гуйсянь. Про це заявив вчений Майкл Воробей.

Увага Коронавірус став хворобою бідних людей, – ВООЗ

Хоча раніше повідомлялося, що перший випадок коронавірусу стався з 41-річним бухгалтером-чоловіком. Він жив в десятках кілометрів від ринку.

Як стверджується в новому звіті, перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року у жінки, що працювала на уханьському ринку Хуанань.

У цьому місті з населенням 11 мільйонів людей половина ранніх випадків пов'язана з місцем розміром з футбольне поле. Цю закономірність стає дуже важко пояснити, якщо спалах не почався на ринку,

– зазначив експерт.

ВООЗ визнали помилку

Доктор Майкл Воробей вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я неправильно витлумачила ранні терміни пандемії COVID-19. Спеціаліст команди ВООЗ Пітер Дашак визнав помилку, яку виявив вчений. Він сказав, що експерти організації ніколи не запитувала бухгалтера, коли у нього почалися симптоми. Вони послуговувалися інформацією, яку отримали від місцевих лікарів.

Походження коронавірусу