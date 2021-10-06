Деякі небезпечні захворювання протікають набагато важче у чоловіків, ніж у жінок. Наприклад, COVID-19 або рак. Що може лежати в основі цієї особливості, крім способу життя? Науковці виявили молекулярну причину.
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Причиною є білок
Виявилося, що в крові чоловіків спостерігається більш висока концентрація білка TIMP1. Він підвищує ризики смертності від різних типів раку.
Подальші спостереження показали, що цей же біомаркер передбачає ризики поширення метастазів в печінку. Це призводить до смерті при пухлині підшлункової залози, кишківника, меланомі.
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Відомо, що саме метастази посилюють прогноз хвороби. Своєчасна діагностика і таргетна терапія, спрямована на TIMP1, можуть значно знизити кількість смертельних випадків від раку у чоловіків.
Тепер вчені планують визначити початкову причину, чому концентрація TIMP1 у чоловіків підвищена.