Хто частіше хворіє на рак – чоловіки чи жінки – і чому

Німецькі дослідники визначили механізм, який пояснює, чому рак у чоловіків та жінок прогресує по-різному. Вони визначили новий маркер, який тепер можна використовувати для діагностики, щоб вчасно попередити розвиток метастазів.

Деякі небезпечні захворювання протікають набагато важче у чоловіків, ніж у жінок. Наприклад, COVID-19 або рак. Що може лежати в основі цієї особливості, крім способу життя? Науковці виявили молекулярну причину.

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Причиною є білок

Виявилося, що в крові чоловіків спостерігається більш висока концентрація білка TIMP1. Він підвищує ризики смертності від різних типів раку.

Концентрація цього білка підвищена не у всіх чоловіків, але це може бути одним із параметрів, який можна ідентифікувати в крові, відтак – визначити найбільш вразливу групу пацієнтів-чоловіків.

Подальші спостереження показали, що цей же біомаркер передбачає ризики поширення метастазів в печінку. Це призводить до смерті при пухлині підшлункової залози, кишківника, меланомі.

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Відомо, що саме метастази посилюють прогноз хвороби. Своєчасна діагностика і таргетна терапія, спрямована на TIMP1, можуть значно знизити кількість смертельних випадків від раку у чоловіків.

Тепер вчені планують визначити початкову причину, чому концентрація TIMP1 у чоловіків підвищена.