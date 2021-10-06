Хто частіше хворіє на рак – чоловіки чи жінки – і чому
Джерело:Technical University of Munich
Німецькі дослідники визначили механізм, який пояснює, чому рак у чоловіків та жінок прогресує по-різному. Вони визначили новий маркер, який тепер можна використовувати для діагностики, щоб вчасно попередити розвиток метастазів.
Деякі небезпечні захворювання протікають набагато важче у чоловіків, ніж у жінок. Наприклад, COVID-19 або рак. Що може лежати в основі цієї особливості, крім способу життя? Науковці виявили молекулярну причину.
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Причиною є білок
Виявилося, що в крові чоловіків спостерігається більш висока концентрація білка TIMP1. Він підвищує ризики смертності від різних типів раку.Увага! Концентрація цього білка підвищена не у всіх чоловіків, але це може бути одним із параметрів, який можна ідентифікувати в крові, відтак – визначити найбільш вразливу групу пацієнтів-чоловіків.
Подальші спостереження показали, що цей же біомаркер передбачає ризики поширення метастазів в печінку. Це призводить до смерті при пухлині підшлункової залози, кишківника, меланомі.
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Відомо, що саме метастази посилюють прогноз хвороби. Своєчасна діагностика і таргетна терапія, спрямована на TIMP1, можуть значно знизити кількість смертельних випадків від раку у чоловіків.
Тепер вчені планують визначити початкову причину, чому концентрація TIMP1 у чоловіків підвищена.