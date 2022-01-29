Відповідні дані зібрали в системі COVID-NET із понад 250 закладів невідкладної допомоги у 14 штатах, повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).
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Які результати аналізу
- Невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.
- Також госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+.
Невакциновані мали вищі ризики госпіталізації / Інфографіка CDC
Дослідники також виявили різницю між показниками госпіталізації серед вакцинованих 2 дозами і зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.
Госпіталізацій було:
- у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;
- у 8 разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12 – 17 років;
- у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;
- у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50 – 64 років;
- та у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.
Ризики госпіталізації залежно від віку / Інфографіка CDC
Тобто повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з Омікроном,
– резюмували дослідники.
Нагадаємо, у МОЗ попередили про наближення нового піку захворювання на коронавірус внаслідок стрімкого поширення штаму Омікрон. Очікують, що добові показники захворюваності сягатимуть 40 – 60 тисяч.
Втім, у відомстві спрогнозували, що під час цієї хвилі буде на 30% менше смертей.
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