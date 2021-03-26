Загалом у світі вже використали близько 500 мільйонів доз вакцин проти коронавірусною інфекції COVID-19. У світовому рейтингу станом на 25 березня Україна займає 100 місце.

Експерти склали рейтинг країн, де досягнуті найвищі показники в проведенні вакцинації проти COVID-19.

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Рейтинг очолив Ізраїль, де вже понад 50% населення отримали щонайменше одну дозу вакцини.

За даними вакцинації у 166 країнах станом на 25 березня вже зроблено щонайменше 489 654 792 щеплень проти коронавірусної інфекції.

Топ-10 країн у рейтингу масової вакцинації у світі:

Ізраїль ОАЕ Чилі Велика Британія Бахрейн Мальдіви США Сербія Мальта Пуерто-Рико

Україна займає лише 100-е місце в загальному рейтингу масової вакцинації в світі. Додамо, що протягом минулої доби, 25 березня, в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 18 738 українців. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 174 325 українців, з них отримали 1 дозу – 174 324 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа

Ексзаступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк розповів, що відстежує швидкість кампаній з вакцинації у різних країнах. Він опублікував три графіки, які ілюструють ситуацію станом на 25 березня, після 4 тижнів вакцинації в Україні.

Швидкість імунізації на 29-й день у кожній країні Європи

"29-й – це день, на якому зараз Україна. Для більшості країн від був уже давно. Для кількох ще не настав (Молдови наприклад). Це щоб порівнювати на однакових етапах кампанії. Як бачимо, у цей день Росія і Болгарія вакцинували повільніше за нас. Всі інші – швидше", – написав Ковтонюк.



Швидкість вакцинації у країнах Європи на 29 день кампанії / Інфографіка ourworldindata.org

Швидкість імунізації сьогодні

За словами ексзаступника міністра охорони здоров'я, цей показник дуже важливий.

Він про те, як ми відстаємо від інших. І чи є шанс наздоганяти Європу. Тут в нас все геть погано. Навіть Молдова вакцинує швидше. Албанія – взагалі ракета у порівнянні з нами,

– зазначив він.



Швидкість вакцинації у країнах Європи / Інфографіка ourworldindata.org

Час при поточній швидкості, за який провакцинувати хоча би 60% людей одною дозою

"Поки що цей показник для нас умовний, бо ми знаходимося на старті кампанії і ще не набрали "крейсерську швидкість". За тиждень-два, однак, коли розгорнуть пункти вакцинації і почнуть вакцинувати більше груп, цього вибачення уже не буде. Але те, що наздоженемо, виглядає нереально", – додав Павло Ковтонюк.



Час, який потрібен для вакцинації 60% людей щонайменше одною дозою / Інфографіка ourworldindata.org