Хто має найбільший ризик підхопити новий штам коронавірусу

Нові штами коронавірусу несуть велику небезпеку для усіх людей. Вони можуть нівелювати усі зусилля в розробці вакцин та відкинути людство назад у боротьбі з пандемією. Але існує група людей, яка найбільш вразлива до нових мутацій COVID-19.

Про це розповів професор прикладної вірусології Тартуського університету Андрес Мерітс. За його словами, нові варіанти COVID-19 частіше з'являються саме серед нещепленого населення та серед людей, які ще не хворіли.

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Чому хворіють вакциновані люди

Завдяки здатності швидко поширюватися, штам Дельта знайде майже всіх людей, які мають навіть мінімальні соціальні контакти, але є й хороші новини. Вакцини, які зараз доступні, ефективні проти цього штаму,

– сказав вірусолог.

Він пояснив, що вакциновані люди хворіють або тому, що у них не виробився сильний імунітет, або через те, що вірусна доза виявилося занадто велика.

Порівняння нових штамів коронавірусу

Говорячи про нові штами коронавірусу, зокрема про МЮ штам, який може бути стійким до вакцин, Мерітс зазначив, що це не суперник дельта-штаму.

Якщо їх порівняти, то штам Дельта як заєць проти черепахи. Штам МЮ поширився червні в США, тоді близько 5% випадків захворювання викликав він. Зараз ця мутація вірусу практично зовсім зникла, він виявився повністю вибитий штамом Дельта, на частку якого припадає десь 99% випадків,

– пояснив вірусолог.

Мерітс додав, що нові штами завжди виникають серед людей, які не вакцинувались.