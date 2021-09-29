Нове дослідження

Щоб оцінити ймовірність тяжкого перебігу COVID-19 вчені проаналізували медичні карти жителів Великобританії, які отримали одну або дві дози вакцини з грудня 2020 року по червень 2021 року. Дослідники фіксували всі випадки зараження, госпіталізації та смерті протягом 14 днів після вакцинації.

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В цілому повну або часткову вакцинацію пройшли близько 7 мільйонів британців від 19 до 100 років. Під час наглядового періоду було зареєстровано 2 тисячі смертей від COVID-19 і 1,9 тисячі випадків госпіталізації серед щеплених одним компонентом, а також 81 смерть і 71 госпіталізація у повністю вакцинованих.

Хто з вакцинованих найчастіше має важкий перебіг коронавірусу

Найвищий ризик важкого перебігу, потреби госпіталізації та смертності виявився:

у пацієнтів з синдромом Дауна – люди з цим захворюванням потрапляють до лікарень і вмирають в 12,7 раза частіше;

у людей, які перенесли пересадку нирки (збільшення в 8,1 раза);

які страждають серповидно-клітинною анемією (7,7 раза);

які отримують хімієтерапія (4,3 раза);

з ВІЛ / СНІД (3,3 раза);

люди з порушеннями здатності до навчання мають восьмикратний ризик смертності від COVID-19.

До груп ризику вчені також віднесли мешканців будинків для літніх, пацієнтів з деменцією, цирозом печінки, з важкими неврологічними захворюваннями, хворобою Паркінсона, епілепсію, захворювання нирок і іншими серйозними патологіями.

Що стосується етнічних груп, то найчастіше вакцинованих з коронавірусом в лікарні потрапляють пацієнти індійського і пакистанського походження. На думку авторів дослідження, генетична схильність тут ні до чого: представники цих національностей в основному живуть великими сім'ями в умовах обмеженого простору, що значно збільшує ризик передачі вірусу.