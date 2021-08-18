Хто має найбільшу схильність до самогубств

Вже протягом трьох десятиліть зменшується рівень самогубств у всьому світі. Але нове дослідження виявило нову дуже тривожну тенденцію – все більше людей з країн третього світу зводить рахунки з життям.

Науковці проаналізували дані Глобального тягаря хвороб з 1990 по 2019 роки – програми, в якій беруть участь 204 держави. Вони зосередилися на змінах показників рівня самогубств і різних факторах, які потенційно можуть на нього вплинути, в тому числі доходи населення в різних країнах.

Також на тему: Штучний інтелект навчився передбачати самогубства

Рівень самогубств знизився

Результати показали, що з 1990 року загальносвітовий рівень самогубств знизився з 13,8 на 100 тисяч населення до 9,8, і найпомітніше зниження показників відбулося в країнах з рівнем доходу вище середнього, в той час, як в бідних державах воно було не таким значним.

Кількість самогубств зросла

Однак разом з тим загальне число самогубств у світі збільшилася за ці роки на 19,9 тисячі, і найвищий приріст спостерігається в державах з доходами нижче середнього. За словами вчених, це пов'язано більшою мірою з приростом населення, плюс зміни в його віковій структурі. Зокрема, різко (на 890%) зросла кількість суїцидів серед чоловіків, що багато в чому пояснюється ростом чоловічого населення.

Хто найчастіше скоює самогубства

Найчастіше зводять рахунки з життям літні люди від 65 років, в першу чергу чоловіки, на другому місці – вікова група 45 – 64 років. Примітно, що ця тенденція простежується в усіх країнах, в тому числі з високим і середнім рівнем доходу, що, зокрема, свідчить про глобальне старіння населення.

Оскільки рівень самогубств найвищий серед літніх людей для обох статей майже в усіх регіонах світу, швидко старіюче населення в усьому світі створить величезні проблеми для скорочення числа самогубств в майбутньому,

– пояснили автори дослідження.

Раніше вчені провели метааналіз досліджень, який показав зв'язок між курінням і суїцидальною поведінкою. Це відбувається через вплив нікотину на центральну нервову систему.