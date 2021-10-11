Водночас призначати такий аналіз мають й іншим категоріям громадян.
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Кому треба здавати ПЛР-тест:
- людям з підозрою на коронавірус;
- громадянами з ознаками ГРВІ;
- людям, які можуть хворіти вірусною пневмонією;
- людям з позагоспітальною пневмонією;
- особам, які є контактними (під час появи симптомів).
Умови направлення на тестування
Громадянам за перших трьох категорій призначають ПЛР-тестування, якщо вони не пройшли швидкий аналіз на визначення антигену SARS-CoV-2.
Направлення для проходження тесту можна отримати у сімейного лікаря.
До слова, впродовж останньої доби українські лабораторії здійснили 52064 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 23 675
- методом ІФА – 3 480
- експрес-тестами – 24 909
Загалом, від початку пандемії коронавірусу в Україні проведено 13 277 259 ПЛР-тестувань.
Захворюваність на коронавірус зросла
Тестуватись на коронавірус важливо, для вчасної діагностики коронавірусу. Оскільки навантаження на медичну систему зросло через різке збільшення кількості хворих в Україні.
Зокрема, очільник охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що нинішня хвиля коронавірусу почалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ. Наразі захворюваність вже наближається до показників осені 2020 року. Добовий приріст хворих становить 16 – 17 тисяч.
Детально Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко