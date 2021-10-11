Водночас призначати такий аналіз мають й іншим категоріям громадян.

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Кому треба здавати ПЛР-тест:

людям з підозрою на коронавірус;

громадянами з ознаками ГРВІ;

людям, які можуть хворіти вірусною пневмонією;

людям з позагоспітальною пневмонією;

особам, які є контактними (під час появи симптомів).

Умови направлення на тестування

Громадянам за перших трьох категорій призначають ПЛР-тестування, якщо вони не пройшли швидкий аналіз на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення для проходження тесту можна отримати у сімейного лікаря.

Увага! Якщо ж фахівець відмовляється його надавати, варто звернутись на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

До слова, впродовж останньої доби українські лабораторії здійснили 52064 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 23 675

методом ІФА – 3 480

експрес-тестами – 24 909

Загалом, від початку пандемії коронавірусу в Україні проведено 13 277 259 ПЛР-тестувань.

До слова, у МОЗ також розповіли, що наразі в Україні 95% всіх виявлених випадків інфікувань коронавірусом спричиненні штамом Дельта. Цей варіант коронавірусу має дещо інший клінічний перебіг та симптоми.

Захворюваність на коронавірус зросла

Тестуватись на коронавірус важливо, для вчасної діагностики коронавірусу. Оскільки навантаження на медичну систему зросло через різке збільшення кількості хворих в Україні.

Зокрема, очільник охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що нинішня хвиля коронавірусу почалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ. Наразі захворюваність вже наближається до показників осені 2020 року. Добовий приріст хворих становить 16 – 17 тисяч.

Детально Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко