Тож сертифікати будуть вибірково перевіряти, і робити це можуть не лише поліцейські. Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

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Хто має право перевіряти COVID-сертифікати

Окрім співробітників поліції, 4 тисячі з яких мають необхідне програмне забезпечення, є також великий перелік структур, які можуть перевірити наявність сертифіката.

Крім того, за його словами, водії громадського транспорту мають попередити пасажирів, що у них мають бути перевірені ці сертифікати.

Також Клименко повідомив, що у торгових центрах сертифікати має перевіряти персонал цих закладів. Крім цього, перевірити сертифікат можуть:

  • служба Міністерства охорони здоров'я;
  • санітарні лікарні;
  • Держпродспоживслужба;
  • провідники, якщо це стосується залізничного транспорту.

Покарання за "липові" документи

Щодо покарання, то його можуть отримати, як ті, хто підробляє документи, так і ті, хто ними користуються.

  • Тим, хто підробляє COVID-сертифікати, загрожує до 5 років позбавлення волі;
  • Тим, хто ними користується – до 2 років обмеження волі.

перевірка сертифікатів вакцинації
Як перевіряють сертифікати вакцинації / Інфографіка 24 канал