Хто має право перевіряти COVID-сертифікати: не лише поліція
Джерело:Нацполіція
Наразі в Україні 8 областей перебувають у червоній зоні, де діють посилені карантинні обмеження. Однак власникам COVID-сертифікатів будуть певні привілеї. Разом з тим, правоохоронці зіштовхнулися із масовою підробкою документів.
Тож сертифікати будуть вибірково перевіряти, і робити це можуть не лише поліцейські. Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.
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Хто має право перевіряти COVID-сертифікати
Окрім співробітників поліції, 4 тисячі з яких мають необхідне програмне забезпечення, є також великий перелік структур, які можуть перевірити наявність сертифіката.
Крім того, за його словами, водії громадського транспорту мають попередити пасажирів, що у них мають бути перевірені ці сертифікати.
Також Клименко повідомив, що у торгових центрах сертифікати має перевіряти персонал цих закладів. Крім цього, перевірити сертифікат можуть:
- служба Міністерства охорони здоров'я;
- санітарні лікарні;
- Держпродспоживслужба;
- провідники, якщо це стосується залізничного транспорту.
Покарання за "липові" документи
Щодо покарання, то його можуть отримати, як ті, хто підробляє документи, так і ті, хто ними користуються.
- Тим, хто підробляє COVID-сертифікати, загрожує до 5 років позбавлення волі;
- Тим, хто ними користується – до 2 років обмеження волі.
Як перевіряють сертифікати вакцинації / Інфографіка 24 канал