Мудрість – ступінь пізнання навколишнього світу, одна з основних чеснот та складна риса особистості, яка лежить в основі психічного здоров'я, добробуту і включає когнітивні, рефлексивні, а також афективні складові.

До теми Різниця в генах: у жінок та чоловіків мозок може працювати по-різному

Загалом є кілька компонентів, до яких відносять мудрість:

просоціальна поведінка, враховуючи співчуття і співчуття;

емоційне регулювання зі схильністю до стабільного позитивного настрою;

саморефлексія та усвідомлення;

здатність визнавати та терпіти невизначеність та незгоду;

рішучість.

У деяких випадках до мудрості зараховують духовність.

Дослідники здебільшого приходили до висновку, що мудрість має бути "андрогінною", тобто варто уникати гендерних упереджень як з точки зору концептуалізації, так і вимірів. Але співробітники центру MIRECC в Сан-Дієго (Каліфорнія, США), Каліфорнійського університету та Університету штату Колорадо вирішили вивчити гендерні відмінності мудрості й з'ясувати, чи впливають вони на добробут людини.

Як проводили аналіз

Дослідження проводилось за участю 659 людей у віці від 27 до 103 років. Серед них були 334 жінки та 325 чоловіків. З вибірки виключили людей, які проживають у будинках для людей похилого віку, потребують щоденного догляду або невиліковно хворі.

Усі добровольці заповнили опитувальники Тривимірної шкали мудрості (3D-WS) та Шкали мудрості Сан-Дієго (SD-WISE). Перша містить 39 пунктів, які охоплюють 3 "виміри" мудрості: когнітивний, афективний або співчутливий/рефлексивний.

Друга складається з 24 пунктів, яка належить до шести "компонентів" мудрості: просоціальна поведінка (емпатія та співчуття), емоційне регулювання, саморефлексія, прийняття невизначеності та різноманітність точок зору, рішучість та соціальне посередництво.

Результати дослідження

Ми з'ясували, що чоловіки та жінки мають різний відносний ступінь мудрості – ймовірно, це зумовлено як соціокультурними, так і біологічними факторами,

– йдеться в дослідженні.

Жінки набирали вищі бали по областях, пов'язаних зі співчуттям, терпимістю, інтуїцією, самоаналізом, просоціальною поведінкою та прийняттям різних точок зору, тоді як чоловіки набрали трохи більші бали у рішучості та регулюванні емоцій.

Загальний бал за шкалою мудрості 3-D-WS виявився вищим у жінок, але ось за шкалою SD-WISE вчені не виявили гендерних відмінностей. Хоч жінки виявились справедливішими за чоловіків, коли йшлося про турботу і неупередженість.

Варто зауважити, що як в учасників, так і в учасниць, мудрість корелювала з психічним добробутом та оптимізмом, нижчим рівнем депресії та самотності.

