Хто найбільше поширює коронавірус: дослідження науковців
Науковці назвали тих, хто відповідальний за половину нових випадків передавання коронавірусу. Зокрема, хворобу розповсюджують безсимптомні хворі на COVID-19, а також ті, у яких симптоми з'являються через деякий час.
Відповідне дослідження провели у Центрі з профілактики та контролю захворювань у США. Про це інформує Sciencealert.
Дізнайтеся також У більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 симптоми тривають пів року: дослідження
Що відомо про дослідження
Щоб визначити, хто найбільше поширює коронавірус, науковці розділили потенційних поширювачів вірусу на 3 групи:
- досимптомні хворі;
- безсимптомні;
- симптомні хворі.
З’ясувалося, що представники кожної групи є найзаразнішими на 5 день після інфікування. Це середній інкубаційний період, упродовж якого у більшості людей розвиваються симптоми.
Науковці моделювали ситуації
- У першій моделі припустили, що у 30% хворих ніколи не з'являються симптоми, але вони такі ж заразні, як люди з симптомами. Водночас безсимптомні люди несуть відповідальність за 24% нових інфікувань. Ще за 35% інфікувань відповідальні досимптомні люди.
- Також дослідники моделювали ситуації, за яких пік передачі вірусу спостерігався через 3 – 7 днів після інфікування, а також зменшували та збільшували відсоток безсимптомних людей.
- У більшості сценаріїв досимптомні та безсимптомні люди були винними за розповсюдження щонайменше 50% нових інфікувань COVID-19.
Поділитися новиною