Науковці назвали тих, хто відповідальний за половину нових випадків передавання коронавірусу. Зокрема, хворобу розповсюджують безсимптомні хворі на COVID-19, а також ті, у яких симптоми з'являються через деякий час.

Відповідне дослідження провели у Центрі з профілактики та контролю захворювань у США. Про це інформує Sciencealert.

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Що відомо про дослідження

Щоб визначити, хто найбільше поширює коронавірус, науковці розділили потенційних поширювачів вірусу на 3 групи:

досимптомні хворі;

безсимптомні;

симптомні хворі.

З’ясувалося, що представники кожної групи є найзаразнішими на 5 день після інфікування. Це середній інкубаційний період, упродовж якого у більшості людей розвиваються симптоми.

Науковці моделювали ситуації

У першій моделі припустили, що у 30% хворих ніколи не з'являються симптоми, але вони такі ж заразні, як люди з симптомами. Водночас безсимптомні люди несуть відповідальність за 24% нових інфікувань. Ще за 35% інфікувань відповідальні досимптомні люди.

Також дослідники моделювали ситуації, за яких пік передачі вірусу спостерігався через 3 – 7 днів після інфікування, а також зменшували та збільшували відсоток безсимптомних людей.

У більшості сценаріїв досимптомні та безсимптомні люди були винними за розповсюдження щонайменше 50% нових інфікувань COVID-19.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні виявили 1 115 026 хворих на коронавірус. 791 598 з них вже одужали, але 19 767 померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою. Яка статистика захворювання по регіонах – читайте за посиланням.