У новому дослідженні вчені оцінили кількість і активність коронавірусу SARS-CoV-2, які виділяють інфіковані дорослі та діти. Ці результати сильно відрізняються від попередніх.

Проблеми досліджень

Попри початок масової вакцинації проти COVID-19, не фармакологічні методи профілактики цієї інфекції дуже важливі. Зокрема, система охорони здоров'я докладає сили для зниження поширення хвороби в школах.

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Багато в чому це пов'язано з тим, що раніше була відома роль дітей в поширенні грипу. Наскільки інтенсивно поширюють діти новий коронавірус, відомо погано: дослідження давали суперечливі результати.

Велика частина орієнтувалася на епідеміологічні дані, при яких складно однозначно виявити джерело зараження людей. Інша частина досліджень базувалася на визначенні виділення коронавірусу. Але в них вчені часто не враховували, наскільки активні й небезпечні виділяються віруси.

Нове дослідження

У новому дослідженні канадські вчені проаналізували мазки з носоглотки 175 дітей і 130 дорослих, інфікованих SARS-CoV-2. Щоб порівняти інфекційну небезпеку, яку мають діти і дорослі, вони перевірили вірусне навантаження в кожному аналізі та вивчили життєздатність вірусів в клітинних культурах.

Діти менше поширюють коронавірус

Віруси були життєздатними (розмножувалися в культурах тканин) в 31% випадків;

в 18% мазків дітей молодшої групи (10 років і молодше);

у 23% – старших дітей (11-17 років),

в 44% – дорослих.

Вчені використовували додаткові методи, щоб визначити інфекційну небезпеку вірусів, які виділяють дорослі та діти. Вони визначили граничне число циклів, яке демонструє кількість генетичного матеріалу в досліджуваному мазку.

Другим показником була кількість вірусних частинок, яке потрібно, щоб заразити половину клітин в культурі – ЦПД50 (цитопатичної дози 50%). Ці методи також показали, що у дітей здатність заражати істотно нижча, ніж у дорослих. Наприклад, у дітей з молодшої групи показник ЦПД50 був в 3,7 раза нижчим, ніж у дорослих.

Яке це має значення

Автори вказують, що нові дані мають важливе значення для охорони здоров'я та клінічної медицини. Якщо діти молодших вікових груп менше поширюють коронавірусну інфекцію, то відвідування дитячих садків, шкіл та позакласних занять можна продовжити з дотриманням необхідних заходів безпеки на місці. У цьому випадку ризики для вчителів і вихователів нижче, ніж вважалося раніше.