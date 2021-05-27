Хто найбільше схильний до зараження новими штамами коронавірусу

Нові мутовані штами коронавірусу стрімко поширюється по світу, і з'являється більше даних про їхню підвищену небезпеку для різних груп пацієнтів. У тому числі – для маленьких дітей.

Дослідники з дитячої лікарні Лос-Анджелеса провели геномний аналіз понад 2 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2 серед педіатричних пацієнтів з березня 2020 року по квітень 2021 року.

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Діти найбільш схильні до зараження новими штамами коронавірусу

Їхньою метою було з'ясувати, наскільки діти схильні до зараження новими варіантами патогену. З 560 виявлених мутацій 75% були виявлені у пацієнтів молодше 12 років, в тому числі 33 випадки зараження британським штамом В.1.1.7.

Ще 119 дітей були інфіковані варіантом B.1.427 / B.1.429, які вперше виявили в Каліфорнії. На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що дитячий організм є резервуаром для нових штамів вірусу, і необхідний постійний геномний нагляд за цією групою пацієнтів, особливо з урахуванням того, що вони зроблять щеплення від коронавірусу останніми.

Небезпека нових штамів для дітей

Джерело: Forbes

У своїй роботі вчені не оцінювали тяжкість симптомів і ймовірність ускладнень при зараженні новими варіантами коронавірусу, проте раніше фахівці з США та Туреччини повідомили про те, що штам В.1.1.7 становить підвищену небезпеку для дітей.

У квітні член консультативної ради з COVID-19 в адміністрації президента США Майкл Остерхольм повідомив, що британський штам B.1.1.7 легше заражає дітей. Епідеміолог послався на дані, отримані з 750 шкіл Міннесоти, де спостерігається сплеск захворюваності серед учнів.