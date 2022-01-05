Хто найчастіше має порушення розумових здібностей після коронавірусу

Люди, які раніше були інфіковані SARS-CoV-2, повідомляють про значно більшу кількість симптомів когнітивної дисфункції і, зокрема, виконавчої дисфункції, ніж люди, які не перехворіли/.

Нове дослідження постковідного синдрому

Дослідники виявили, що COVID-19 пов'язаний з виконавчою дисфункцією у дорослих людей в основному молодого та середнього віку, у тому числі тих, хто не потрапляв на ШВЛ або навіть не був госпіталізований.

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Автори зазначають, що опитування проводилося з 28 вересня до 21 жовтня 2021 року, коли основним варіантом коронавірусу в Канаді був штам Дельта.

Когнітивні навички, які допомагають нам планувати, розставляти пріоритети та виконувати складні завдання.

Дослідження провели з вибіркою 1958 осіб. Воно включало рівне представництво вакцинованих і не вакцинованих дорослих віком від 18 до 54 років. Симптоми COVID-19 варіювали від незначних до небезпечних для життя, які потребують госпіталізації.

Половина у когорті (50,2%) отримала дві дози вакцини, 44,3% не були вакциновані взагалі, 5,5% отримали першу дозу, але не збиралися за другу.

Молоді люди частіше відчувають вплив коронавірусу на мозок

Пацієнти з попередньою інфекцією COVID-19 незалежно від тяжкості перебігу повідомляли про значно більшу кількість симптомів виконавчої дисфункції, ніж їх неінфіковані. Дослідники виявили залежність "доза-ефект", коли важчий перебіг COVID-19 супроводжувався більш вираженими порушеннями в постковідній фазі.

Чоловіки частіше повідомляли про симптоми когнітивної дисфункції ніж жінки. Молоді люди (25 – 39 років) частіше страждали на когнітивну дисфункцію, ніж люди у віці 40 – 54 років.

Раніше дослідження показали, що молекули на поверхні вірусів сприяють агрегації токсичних білків, які є ознаками нейродегенеративних захворювань. Отримані дані підтверджують гіпотезу інфекційної природи деменції.