Про це свідчать дані Єдиної системи охорони здоров’я з 26 червня по 26 вересня 2021 року. Тим часом люди літнього віку мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

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При цьому вони не надто спішать вакцинуватися. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, нині лише 20% українців у віці від 60 років вакциновані проти COVID-19 принаймні першою дозою. Натомість повністю імунізувались проти хвороби 16,6% людей з цієї вікової категорії.

Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше – бажання українців захиститись від небезпечного вірусу,

– зауважив він.

Більшість померлих від коронавірусу в Україні – літні люди

Станом на 28 вересня 2021 року 82% померлих від COVID-19 за весь період пандемії становлять люди віком від 60 років.

Проблема полягає в тому, що літні люди частіше мають супутні захворювання. Найвищий ризик піти з життя через коронавірус мають люди з хронічними захворюваннями (бронхіальна астма, діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання тощо), то ж саме вони повинні вакцинуватись якнайшвидше.

Серйозних протипоказань до вакцинації немає

Протипоказання до вакцинації: