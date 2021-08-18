Дані, надані МОЗ, вказують на те, що літні люди досі залишаються у найвищій зоні ризику проти коронавірусу. І чим старша ця людина, тим вищі ці ризики.
До теми Захворюваність різко зросла: вперше за 2 місяці в Україні понад 1400 нових COVID-хворих за добу
Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 у віці старше 60 років,
– йдеться в повідомленні.
Смертність від коронавірусу в Україні серед літніх людей:
- Частка померлих людей у віці 60 – 69 років становить 29% (15 533 людини),
- У віці понад 70 років – 52% (28 033).
Єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків і смерті від COVID-19 – це вакцинація,
– додали у відомстві.
Захворюваність на коронавірус в Україні
- Станом на ранок 18 серпня в Україні зареєстрували 2 268 666 хворих на коронавірус, 2 198 220 з яких вже одужали. Натомість померли 53 336 хворих.
- За минулу добу в Україні зареєстрували 1 447 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 677 людей. На жаль, ще 40 інфікованих померли.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу