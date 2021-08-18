Дані, надані МОЗ, вказують на те, що літні люди досі залишаються у найвищій зоні ризику проти коронавірусу. І чим старша ця людина, тим вищі ці ризики.

До теми Захворюваність різко зросла: вперше за 2 місяці в Україні понад 1400 нових COVID-хворих за добу

Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 у віці старше 60 років,

– йдеться в повідомленні.

Смертність від коронавірусу в Україні серед літніх людей:

Частка померлих людей у віці 60 – 69 років становить 29% (15 533 людини),

У віці понад 70 років – 52% (28 033).

Єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків і смерті від COVID-19 – це вакцинація,

– додали у відомстві.

Захворюваність на коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 серпня в Україні зареєстрували 2 268 666 хворих на коронавірус, 2 198 220 з яких вже одужали. Натомість померли 53 336 хворих.

За минулу добу в Україні зареєстрували 1 447 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 677 людей. На жаль, ще 40 інфікованих померли.

Зауважимо, що нинішній добовий приріст інфікованих (1 447) є найвищим за останні 2 місяці. Більшу кількість хворих, а саме 1 603, реєстрували аж 11 червня. Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу Імунізуватися проти коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна знайти за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.