Науковці зі США провели масштабний аналіз та визначили, яких пацієнтів з коронавірусом госпіталізують найчастіше. Більшість важких хворих мають 1 з 4 кардіометаболічних порушень.

Науковці з Університету Тафтса (штат Массачусетс, США) розглянули 906 849 випадків госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 до 18 листопада 2020 року.

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4 хвороби, з якими найчастіше госпіталізують хворих на COVID-19

Найчастіше до лікарень потрапляли хворі з ожирінням – 30% (274 322 хворих з проаналізованих 906 849 випадків); На другому місці були пацієнти з діабетом – 26% (237 738); На третьому – з гіпертонією, 21% (185 678); Натомість 12% (106 139) госпіталізованих мали серцеву недостатність.

При COVID-19 ожиріння небезпечніше за діабет?

Діабетом були викликані близько 8% госпіталізацій серед пацієнтів у віці від 50 років і близько 29% госпіталізацій серед людей віком від 65 років.

А ось ожиріння мало однаково згубний вплив на перебіг коронавірусу у всіх вікових групах.

Расова та етнічна приналежність теж має значення

Дослідження вкотре підтвердило, що представники деяких расових груп більш вразливі до COVID-19. Незалежно від віку та при наявності одного із зазначених вище порушень в лікарню найчастіше потрапляли темношкірі люди. За ними слідували вихідці з Латинської Америки.

До прикладу, серед людей віком від 65 років діабет був причиною близько 25% госпіталізацій серед світлошкірих, 32% госпіталізацій серед темношкірих і близько 34% серед латиноамериканців.

Серед пацієнтів 18 – 49 років ці 4 порушення в сукупності стали причиною близько 39% випадків важкої форми хвороби у світлошкірих та у 50% темношкірих.

Вчені прийшли до висновків, що у випадку відсутності цих кардіометаболічних станів 64% ​​випадків потрапляння в лікарню можна було б уникнути.

А зниження поширеності кожного з цих станів хоча б на 10% у США допомогло б запобігти близько 11% госпіталізацій через коронавірус в країні.