Хто найважче переносить коронавірус: 4 основні групи

Джерело:JAHA
Науковці зі США провели масштабний аналіз та визначили, яких пацієнтів з коронавірусом госпіталізують найчастіше. Більшість важких хворих мають 1 з 4 кардіометаболічних порушень.
Науковці з Університету Тафтса (штат Массачусетс, США) розглянули 906 849 випадків госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 до 18 листопада 2020 року.
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Діабетом були викликані близько 8% госпіталізацій серед пацієнтів у віці від 50 років і близько 29% госпіталізацій серед людей віком від 65 років.
А ось ожиріння мало однаково згубний вплив на перебіг коронавірусу у всіх вікових групах.
Дослідження вкотре підтвердило, що представники деяких расових груп більш вразливі до COVID-19. Незалежно від віку та при наявності одного із зазначених вище порушень в лікарню найчастіше потрапляли темношкірі люди. За ними слідували вихідці з Латинської Америки.
Вчені прийшли до висновків, що у випадку відсутності цих кардіометаболічних станів 64% випадків потрапляння в лікарню можна було б уникнути.
А зниження поширеності кожного з цих станів хоча б на 10% у США допомогло б запобігти близько 11% госпіталізацій через коронавірус в країні.