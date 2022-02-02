Хто найважче переносить Омікрон

Штам коронавірусу Омікрон вражає не лише дорослих, захворюваність на коронавірус значно зросла серед дітей.

Лікарка-імунолог, доцент кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медуніверситету Ольга Урбась розповіла, що найважче переносять штам коронавірусу Омікрон діти до року. Небезпека у тому, що у них швидко розвивається важка пневмонія.

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Найбільша сьогодні проблема в тому, що хворіють і важко переносять Омікрон діти до року. Є дуже багато пневмоній. Вони важкі й мають швидкий розвиток. Особливо в тих дітей, які перебувають не на грудному вигодовуванні,

– зазначила вона.

Особливості штаму Омікрон

За словами лікаря, багато немовлят госпіталізують у реанімаційне відділення. Важка пневмонія може протікати 6 – 8 тижнів. Водночас старші діти переносять штам Омікрон у легшій формі.

Лікарка також зауважила, що цей варіант коронавірусу швидко поширюється, а його інкубаційний період становить до трьох днів. Також часто фіксують повторні інфікування.

Діти хворіють, нібито одужали, а за місяць хворіють повторно. Є швидка мутація. Часто здається, що вже приходить одужання, але на 7 – 10 день хвороби стає гірше. Це стосується і дітей, і старших людей,

– наголосила вона.

Як розпізнати Омікрон

Симптоми штаму Омікрон дуже схожі на просте простудне захворювання.Після інфікування спочатку виникають болі та першіння в горлі, охриплість, кашель.

А серед наслідків коронавірусу, за словами лікарки, у дітей лікарі спостерігають перикардит, або запалення навколосерцевої сумки.



Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Актуальна ситуація з COVID-19

За даними МОЗ, в Україні від початку року кількість госпіталізованих через коронавірус дітей зросла в 3 рази. Станом на 2 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває майже 2,5 тисячі дітей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність хвороби.

Станом на 2 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває майже 2,5 тисячі дітей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність хвороби. За минулу добу в Україні зареєстрували 35 014 нових випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед нових пацієнтів 4 190 дітей.

Раніше в НАН розповіли, що частка госпіталізованих серед COVID-пацієнтів у віковій категорії 0 – 9 років перевищила відповідну частку у категорії 60 – 69 років. За словами вчених, це вказує на "зміщення властивостей вірусу".

Особливості епідситуації в регіонах України: дивіться сюжет 24 каналу