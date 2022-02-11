Нове дослідження передачі антитіл

Такими є результати дослідження на невеликій вибірці пар мати – немовля, результати якого опубліковані в Журналі Американської медичної асоціації.

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Акушери-гінекологи зі стаціонарів, які є в клінічних базах Гарвардської медичної школи, повідомили про 28 шестимісячних немовлят, народжених жінками, які були вакциновані двома дозами мРНК-вакцини на термін від 20 до 32 тижнів вагітності.

Вакциновані матері передають більше антитіл

Та 12 немовлят того ж віку, чиї матері були інфіковані в той же проміжок часу. Вони виявили IgG до S-білка коронавірусу у 57% дітей, народжених вакцинованими матерями, і лише у 8% дітей інфікованих нещеплених жінок.

Незрозуміло, наскільки високим має бути рівень антитіл для захисту від інфекції, і антитіла не є єдиним захисним механізмом організму. Але багато зацікавлених сторін, від батьків до педіатрів, хочуть знати, як довго материнські антитіла зберігаються у немовлят після вакцинації, і тепер є деякі орієнтири, вважають автори.

Раніше шотландські вчені визначили показник перинатальної смертності (тобто загибелі плода або новонародженого) для жінок, які заразилися коронавірусом, будучи вагітними. Він становив 22,6 на 1000 пологів, у порівнянні з 5,6 на 1000 пологів серед тих, хто не хворів на коронавірус