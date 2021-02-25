У всьому світі широко обговорюється питання, наскільки діти активно поширюють коронавірус, а в деяких країнах світу досі не наважуються скасувати дистанційне навчання. Науковці вперше оцінили роль педагогів у епідемпроцесі й зробили несподівані висновки.

Як відбувалося дослідження

У звіт CDC включили результати ретельного розслідування дев'яти кластерів зараження в восьми початкових школах Атланти в кінці минулого року, коли захворюваність в Америці досягла пікових значень. В цілому фахівці проаналізували дані про 700 співробітників шкіл і 2600 учнів.

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Вчителі найбільше поширюють коронавірус у школах

За цей час захворіли 13 педагогів і 32 школярів. Результати дослідження показали, що у 8 з 9 випадків брав участь як мінімум один викладач. У 4 випадках педагог був першим джерелом зараження, причому інфікування почалося з передачею вірусу між колегами, швидше за все, під час обідів і шкільних зборів.

Початкові випадків захворювань серед педагогів зіграли істотну роль в передачі вірусу учням і членам їх сімей. Ці висновки підкреслюють важливість запобігання інфікування серед вчителів

– вважають автори дослідження.

Чому вчителі найбільше поширюють коронавірус

Експерти CDC виділили дві основні причини поширення коронавірусу у всіх випадках: недотримання соціальної дистанції й недбале носіння масок. Однак весь час триматися на відстані 1,8 метра від учнів під час навчального процесу дуже непросто, особливо з урахуванням планування класів.

Автори дослідження підкреслили важливість суворого дотримання всіх профілактичних заходів в школах. Крім того, необхідно приділити особливу увагу вакцинації педагогів і всіх шкільних працівників.