Хто такий фізіотерапевт

Фізіотерапевт допомагає відновити рухи та функції при травмах, захворюваннях або інвалідності. Він також допомагає знизити ризик травми або захворювання в майбутньому.

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рім фізіотерапевта, реабілітацією займається ще лікар лікувальної фізкультури (ЛФК) та лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Зазвичай лікар призначає вправи, які допоможуть пацієнтові відновитись, і показує, як їх робити. Лікар застосовує такі види реабілітації:

масаж;

фізичні вправи.

Часто як фізіотерапію застосовують ще такі методи, як електрофорез, вплив ультразвукових хвиль та електромагнітного випромінювання, але ці методи не мають доведеної ефективності. Вона є тільки у фізичних вправ та масажу.

Що лікує фізіотерапевт

Фізіотерапевт допомагає відновитися після:

переломів;

травм спинного мозку;

спортивних травм;

ампутації;

інсульту.

Фізіотерапевт не лише допомагає з відновленням, а й вчить жити із захворюваннями: артритом, синдромом зап'ястного каналу, радикулітом. Наприклад, людям з ревматоїдним артритом може бути складно діставати предмети з верхніх полиць через біль у пальцях та зап'ястях. Лікар підкаже, як реорганізувати будинок, щоби це було легше робити.