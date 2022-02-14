Хто такий фізіотерапевт та що він лікує

Фізіотерапевт займається відновленням активності після травм та захворювань. Зазвичай цього фахівця направляють під час або після лікування.

Хто такий фізіотерапевт

Фізіотерапевт допомагає відновити рухи та функції при травмах, захворюваннях або інвалідності. Він також допомагає знизити ризик травми або захворювання в майбутньому.

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рім фізіотерапевта, реабілітацією займається ще лікар лікувальної фізкультури (ЛФК) та лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Зазвичай лікар призначає вправи, які допоможуть пацієнтові відновитись, і показує, як їх робити. Лікар застосовує такі види реабілітації:

масаж;

фізичні вправи.

Часто як фізіотерапію застосовують ще такі методи, як електрофорез, вплив ультразвукових хвиль та електромагнітного випромінювання, але ці методи не мають доведеної ефективності. Вона є тільки у фізичних вправ та масажу.

Що лікує фізіотерапевт

Фізіотерапевт допомагає відновитися після:

переломів;

травм спинного мозку;

спортивних травм;

ампутації;

інсульту.

Фізіотерапевт не лише допомагає з відновленням, а й вчить жити із захворюваннями: артритом, синдромом зап'ястного каналу, радикулітом. Наприклад, людям з ревматоїдним артритом може бути складно діставати предмети з верхніх полиць через біль у пальцях та зап'ястях. Лікар підкаже, як реорганізувати будинок, щоби це було легше робити.