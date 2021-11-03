Різниця між урологом

Іноді нефрологів плутають з урологами. Але перші займаються лише нирками, а під контролем уролога вся сечостатева система: нирки, надниркові залози, сечоводи, сечовий міхур, уретра та чоловічі статеві органи – яєчка, придатки яєчка, насінні бульбашки, простата та член. Уролог може проводити операції, наприклад видаляти каміння в нирках, а нефролог не може цього робити.

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Що лікує нефролог

Нефролог лікує такі захворювання та стани, як:

кров у сечі;

інфекції нирок;

гломерулонефрит – ураження частини нирки, яка фільтрує кров;

полікістоз нирок;

гемолітично-уремічний синдром – коли дрібні кровоносні судини в нирках пошкоджуються та запалюються;

хронічне захворювання нирок – втрата функції нирок;

стеноз ниркової артерії – зменшення кровотоку у ниркових артеріях;

пієлонефрит – запалення, яке пов'язане з бактеріальною інфекцією;

нефротичний синдром – коли організм виводить занадто багато білка із сечею;

ниркова недостатність (як гостра, і хронічна) – порушення роботи всіх функцій нирок.

Якщо потрібна операція на нирках, то нефролог направить пацієнта до уролога – наприклад, якщо хвора людина має пухлини чи каміння у нирках, туберкульоз нирок чи аномальну будову органу.

Коли звертатись до нефролога

Зазвичай до нефролога направляє інший фахівець, наприклад, терапевт або уролог, якщо він вважає, що причиною симптомів можуть бути проблеми з нирками. Наприклад, у хронічної хвороби нирок такі симптоми: