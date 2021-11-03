Хто такий нефролог та що він лікує
Джерело:Fresenius Kidney Care
Нефролог – це лікар, який займається лікуванням, діагностикою та профілактикою хвороб нирок.. Це профільний фахівець, тобто самому до нього записатися не можна — потрібне скерування від лікаря першої ланки, наприклад, від сімейного лікаря, або від іншого профільного лікаря.
Різниця між урологом
Іноді нефрологів плутають з урологами. Але перші займаються лише нирками, а під контролем уролога вся сечостатева система: нирки, надниркові залози, сечоводи, сечовий міхур, уретра та чоловічі статеві органи – яєчка, придатки яєчка, насінні бульбашки, простата та член. Уролог може проводити операції, наприклад видаляти каміння в нирках, а нефролог не може цього робити.
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Що лікує нефролог
Нефролог лікує такі захворювання та стани, як:
- кров у сечі;
- інфекції нирок;
- гломерулонефрит – ураження частини нирки, яка фільтрує кров;
- полікістоз нирок;
- гемолітично-уремічний синдром – коли дрібні кровоносні судини в нирках пошкоджуються та запалюються;
- хронічне захворювання нирок – втрата функції нирок;
- стеноз ниркової артерії – зменшення кровотоку у ниркових артеріях;
- пієлонефрит – запалення, яке пов'язане з бактеріальною інфекцією;
- нефротичний синдром – коли організм виводить занадто багато білка із сечею;
- ниркова недостатність (як гостра, і хронічна) – порушення роботи всіх функцій нирок.
Якщо потрібна операція на нирках, то нефролог направить пацієнта до уролога – наприклад, якщо хвора людина має пухлини чи каміння у нирках, туберкульоз нирок чи аномальну будову органу.
Коли звертатись до нефролога
Зазвичай до нефролога направляє інший фахівець, наприклад, терапевт або уролог, якщо він вважає, що причиною симптомів можуть бути проблеми з нирками. Наприклад, у хронічної хвороби нирок такі симптоми:
- втрата ваги та поганий апетит;
- опухлі щиколодки, ступні або кисті;
- задишка;
- втома;
- кров у сечі;
- проблеми зі сном;
- свербіж;
- судоми;
- нудота;
- головні болі;
- еректильна дисфункція у чоловіків.