Хто такий нефролог та що він лікує

3 листопада 2021 , 16:05
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Джерело:

Fresenius Kidney Care

Нефролог – це лікар, який займається лікуванням, діагностикою та профілактикою хвороб нирок.. Це профільний фахівець, тобто самому до нього записатися не можна — потрібне скерування від лікаря першої ланки, наприклад, від сімейного лікаря, або від іншого профільного лікаря.

Різниця між урологом

Іноді нефрологів плутають з урологами. Але перші займаються лише нирками, а під контролем уролога вся сечостатева система: нирки, надниркові залози, сечоводи, сечовий міхур, уретра та чоловічі статеві органи – яєчка, придатки яєчка, насінні бульбашки, простата та член. Уролог може проводити операції, наприклад видаляти каміння в нирках, а нефролог не може цього робити.

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Що лікує нефролог

Нефролог лікує такі захворювання та стани, як:

  • кров у сечі;
  • інфекції нирок;
  • гломерулонефрит – ураження частини нирки, яка фільтрує кров;
  • полікістоз нирок;
  • гемолітично-уремічний синдром – коли дрібні кровоносні судини в нирках пошкоджуються та запалюються;
  • хронічне захворювання нирок – втрата функції нирок;
  • стеноз ниркової артерії – зменшення кровотоку у ниркових артеріях;
  • пієлонефрит – запалення, яке пов'язане з бактеріальною інфекцією;
  • нефротичний синдром – коли організм виводить занадто багато білка із сечею;
  • ниркова недостатність (як гостра, і хронічна) – порушення роботи всіх функцій нирок.

Якщо потрібна операція на нирках, то нефролог направить пацієнта до уролога – наприклад, якщо хвора людина має пухлини чи каміння у нирках, туберкульоз нирок чи аномальну будову органу.

Коли звертатись до нефролога

Зазвичай до нефролога направляє інший фахівець, наприклад, терапевт або уролог, якщо він вважає, що причиною симптомів можуть бути проблеми з нирками. Наприклад, у хронічної хвороби нирок такі симптоми:

  • втрата ваги та поганий апетит;
  • опухлі щиколодки, ступні або кисті;
  • задишка;
  • втома;
  • кров у сечі;
  • проблеми зі сном;
  • свербіж;
  • судоми;
  • нудота;
  • головні болі;
  • еректильна дисфункція у чоловіків.
Автор: Олександр Бевза